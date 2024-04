Stagione finita per Aiut Alpin e carabinieri sciatori

L'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites ha concluso la stagione invernale iniziata il 2 dicembre 2023.

Il team-elicottero ha, in collaborazione con la Heli Elisoccorso Alto Adige e le centrali di emergenza 112, effettuato 524 interventi con l'H135 T3 di cui 86 con l'ausilio dei visori notturni. La maggior parte di questi interventi invernali sono stati eseguiti per feriti su piste da sci, ma anche per emergenze sanitarie, per sci alpinisti, incidenti in varie attività di tempo libero, lavoro e stradali. Otto interventi riguardavano travolti in valanga. I morti recuperati sono stati 21, die cui 18 a causa di emergenze sanitarie e tre per traumi.

Anche per i carabinieri sciatori è terminata la stagione sciistica nel comprensorio di Obereggen. Hanno gestito circa 700 interventi di soccorso sulle piste, anche in collaborazione con la Croce Bianca; 300 le persone infortunate. Il comandante della Compagnia, ten. col. Stefano Esposito Vangone ringrazia "tutti i militari impiegati durante la stagione sciistica 2023/2024. Il loro operato, arricchito da innata umanità, ha permesso alla cittadinanza, di ogni fascia di età, di poter usufruire di piste da sci in modo più sicuro". 47 sono state le contravvenzioni amministrative comminate a seguito di altrettante violazioni alla Legge Provinciale 23 novembre 2010, n. 14, nr. 20 sanzioni per "ubriachezza", 2 segnalazioni all'autorità amministrativa per "detenzione di sostanza stupefacente per fini personali", 2 deferimenti in stato di libertà per "detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio", 3 deferimenti in stato di libertà per lesioni e 3 furti di oggetti ed attrezzatura da sci.





