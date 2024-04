Assunti altri due magistrati per la Provincia di Bolzano

Grazie al via libera del Comitato d'Intesa verranno assunti altri due magistrati del gruppo linguistico italiano nell'ambito del concorso riservato alla Provincia autonoma di Bolzano che è stato indetto nel maggio del 2023 e i cui posti erano destinati inizialmente agli appartenenti e/o aggregati al gruppo linguistico tedesco. La decisione, che è giustificata dalla scopertura dell'organico evidenziata dagli uffici giudiziari e dai risultati del concorso, è spiegata dal vicepresidente del Consiglio provinciale e membro del Comitato d'Intesa, Angelo Gennaccaro: "Su 12 posti messi a bando, ad esito del concorso erano risultati idonei anche due candidati del gruppo italiano, ai quali non era riservato il concorso ma che erano ammessi a partecipare, oltre a 9 candidati del gruppo tedesco. Vista la necessità di assumere tutti gli aspiranti idonei, in considerazione delle scoperture di organico del Tribunale e della Procura della Repubblica, ritengo di assoluto buon senso la scelta di assegnare due dei tre posti non coperti dal gruppo linguistico tedesco ai due candidati del gruppo linguistico italiano".

"È una risposta concreta a una reale necessità" sottolinea Gennaccaro, "per la quale ringrazio la Presidente del Tribunale di Bolzano Francesca Bortolotti e il Procuratore della Repubblica facente funzioni Axel Bisignano. Un grazie va anche ai colleghi membri del Comitato d'Intesa Harald Stauder e Hannes Rabensteiner.

La proporzionale - sottolinea il Vicepresidente Gennaccaro in conclusione - verrà comunque riequilibrata in occasione del prossimo concorso per magistrato ordinario".

Attualmente, secondo i dati forniti dagli uffici giudiziari, le scoperture di organico del Tribunale di Bolzano ammontano al 35% di magistrati ordinari e al 65% di giudici onorari, mentre in Procura della Repubblica vi sono 7 magistrati su 12 previsti in pianta organica, di cui 6 sostituti e un semidirettivo (e tra i sei sostituti, tre sono in congedo per maternità). Alla carenza di organico della Procura della Repubblica si aggiunge la presenza di un solo Vice Procuratore onorario su 12 previsti in pianta organica.



