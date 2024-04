Valle di Cembra, 15 milioni di investimenti infrastrutturali

Ammontano a circa 15 milioni di euro gli investimenti provinciali messi in campo per migliorare l'infrastrutturazione viaria in valle di Cembra. Sei distinti interventi curati dal Servizio Opere stradali e ferroviarie della Provincia, alcuni rientranti tra quelli funzionali ai giochi olimpici 2026, che hanno l'obiettivo di mettere in sicurezza le arterie che conducono ed attraversano la valle, migliorandone al contempo la percorribilità di alcuni tratti.

"Si tratta di investimenti importanti per gli abitanti di questo territorio - le parole del presidente Maurizio Fugatti - con i quali intendiamo migliorare i collegamenti sia all'interno della valle sia verso le valli vicine per migliorare la qualità della vita di chi abita e mantiene vive queste comunità".

Anche gli investimenti infrastrutturali sul territorio sono stati al centro dell'incontro tra la giunta provinciale e quella del comune cembrano.

Come detto sono sei gli interventi che riguardano il territorio della Valle di Cembra e la viabilità in entrata e in uscita, cinque dei quali funzionali ad ospitare i giochi olimpici Milano Cortina 2026, per un valore complessivo di quasi 13 milioni euro, per la messa in sicurezza di diversi tratti della S.P. 71.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA