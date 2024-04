Ricerche a Bolzano per 82enne scomparso

Da ieri sera a Bolzano sono in corso le ricerche di Luciano Stevanella. L'82enne è uscito ieri intorno alle 14 dal suo appartamento in Via Sassari e da allora non è più tornato. I vigili del fuoco e le unità di polizia hanno cercato la persona scomparsa durante la notte e hanno ampliato ulteriormente le ricerche nelle prime ore del mattino.

L'uomo scomparso indossa pantaloni scuri e una giacca rossastra.

Informazioni utili potranno essere comunicate ai Carabinieri tramite il numero di emergenza 112.



