A Termeno autobus indietreggia, l'autista non riesce a frenare

E' di cinque feriti il bilancio di un incidente con un autobus di linea a Termeno. L'autobus, evidentemente per un guasto, alla fermata di Termeno ha iniziato a indietreggiare e l'autista non è riuscito a fermarlo. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti nella discesa dal mezzo.

L'autobus si è poi fermato, finendo contro uno steccato che delimitava un cantiere. Sono intervenute diverse ambulanze di soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato indagini sulle cause del guasto. I feriti, fra cui una donna con ferite leggere, sono stati portati all'ospedale di Bolzano con ferite di media entità.



