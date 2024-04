Ss47 della Valsugana aperta ad una corsia in direzione Padova

La carreggiata in direzione Padova della Ss47 della Valsugana è stata riaperta al traffico su una corsia, in corrispondenza del viadotto dei Crozi. Viene invece mantenuta la chiusura della galleria di Martignano: i veicoli vengono deviati lungo l'uscita 10 della tangenziale 'Trento Est' e la ex Ss47 delle Laste. Lo comunica il Servizio Gestione strade della Provincia di Trento in una nota. Proseguono intanto i lavori di incanalamento delle acque che avevano causato il cedimento di materiale dalla scarpata a monte della strada nelle prime ore di martedì 2 aprile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA