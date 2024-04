Presidente Consiglio Trento incontra la nuova presidente del Tar

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini, ha incontrato a Palazzo Trentini la nuova presidente del Tar, Alessandra Farina. Farina è subentrata a Fulvio Rocco, che ha cessato l'incarico di presidente del Tribunale amministrativo locale per pensionamento.

Nel colloquio - si apprende - Soini ha toccato alcuni temi operativi, in particolare quello della nomina dei due giudici laici, che spetta al Consiglio. Uno dei due giudici laici in carica scadrà infatti nel settembre del 2025. "Anche se l'importante è che si scelga il nuovo giudice in base alla professionalità e non alla sua appartenenza politica", ha detto Soini al riguardo.

Le nomine dei componenti laici vengono effettuate in aula, ma i nomi devono essere poi vagliati dal Plenum della giustizia amministrativa e infine si arriva al decreto del presidente della Repubblica e alla sua registrazione, che può richiedere anche un mese. Per tale ragione, Soini ha anticipato che già a fine anno verrà messa in programma la nomina del giudice in scadenza, per evitare che si creino criticità tra la scadenza e il rinnovo.



