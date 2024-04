Nascondeva 1,2 kg di cocaina, arrestato a Bolzano

Fermato per un controllo nel centro storico di Bolzano da agenti della squadra volante, un cittadino marocchino di 41 anni, E.K.J. le sue iniziali, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti circa 70 grammi di cocaina.

I poliziotti hanno quindi chiesto l'intervento della sezione narcotici della squadra mobile che, dopo aver individuato l'abitazione dell'uomo in vicolo Sant'Osvaldo, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare. Nella casa, nascosti tra due materassi ed in una scatola di scarpe, gli agenti hanno trovato una ventina di involucri contenenti complessivamente altri 1,1 kg di cocaina ed in un beauty case 13.710 euro in contanti in banconote di piccolo e medio taglio.

Droga e denaro sono stati sequestrati mentre il 41enne è stato arrestato. Sono ora in corso indagini per individuare i contatti dell'uomo ed i suoi canali di approvvigionamento e di spaccio.

In parallelo con l'iter processuale, il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti di E.K.J. un decreto di espulsione.



