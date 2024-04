Localizzato in Austria Cessna disperso, era partito da Roma

E' stato localizzato sulle montagne del Tirolo austriaco il Cessna, disperso da sabato dopo essere decollato da Roma in direzione Germania. I resti dell'ultraleggero con matricola tedesca sono stati avvistati da un elicottero della polizia austriaca sulle Alpi dello Stubai, in zona Schrankar a circa 2.800 metri di quota. Al suo interno è stato trovato il corpo senza vita del pilota. Il Cessna era diretto a Kaufbeuren, in Baviera, quando il pilota ha segnalato un calo di potenza. L'aereo è stato avvistato da alcuni scialpinisti e da un rifugio mentre volava a quota bassa, poi si era perso ogni contatto. La ricerche sono state rese difficili dal maltempo che nei giorni scorsi ha interessato le Alpi.





