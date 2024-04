Carabinieri Trento fermano una rapina in piazza della Portella

I carabinieri di Trento hanno fermato un 27enne di origini guineiane e un 25enne di origini gambiane, entrambi con precedenti penali, mentre stavano litigando in piazza della Portella a Trento sabato 30 marzo. Le due persone - informa l'Arma - sono state trovate con un paio di occhiali da sole che avevano appena rubato a un uomo residente in provincia, che in quel momento si trovava proprio in piazza della Portella, dopo averlo minacciato e dopo aver alzato le mani.

Dopo aver ricostruito i fatti e dopo aver raccolto la denuncia da parte della vittima, i carabinieri hanno portato le due persone al carcere di Spini di Gardolo, dove hanno trascorso il fine settimana in attesa di giudizio.



