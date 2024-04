Sinner al numero 2, "se me lo avessero detto a gennaio..."

"Essere numero 2 ovviamente ha un gran significato per me, ne sono felicissimo - ha dichiarato Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria nel Miami Open - Ma l'aspetto più importante è la qualità delle performance che ho espresso qui, specialmente in semifinale e in finale. Non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione, è una sensazione bellissima. Se il primo gennaio mi avessero detto che avrei vissuto questo inizio di stagione, non lo avrei mai creduto".



