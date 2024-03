Incidente sulla A22, un minibus contro un camion

Incidente sulla corsia nord dell'A22, al chilometro 59, all'altezza di Ponte Gardena. Poco prima delle otto è avvenuto un tamponamento tra un minibus e un camion. L'autista del minibus è stato liberato dalle lamiere del mezzo con l'attrezzatura idraulica ed è stato preso in cura dal soccorso sanitario.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e per i lavori di ripristino della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiusa, Cardano e Bolzano, assieme alla croce bianca, alla croce rossa, alla polizia stradale e al personale ausiliario dell'autostrada.



