Visita console Regno del Marocco a Verona al prefetto Santarelli

Il commissario del Governo per la Provincia di Trento Filippo Santarelli ha ricevuto oggi in visita di cortesia il console generale del Regno del Marocco a Verona, Ouafa Zahi.

La diplomatica marocchina, in visita in Trentino per incontri e visite istituzionali mirate a rafforzare i già consolidati rapporti diplomatici, economici e culturali tra i due Paesi, ha affrontato con il prefetto temi di interesse comune riguardanti l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini marocchini presenti nel territorio trentino.

Al termine della visita, svoltasi in un clima di cordialità, l'autorità diplomatica - informa una nota - ha ringraziato il prefetto Santarelli per l'accoglienza, manifestando ampio apprezzamento per la determinazione e l'impegno con cui vengono affrontate le complesse problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione.



