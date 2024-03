Traffico di droga a Trento, arrestato un 31enne

La Guardia di finanza di Trento ha arrestato un trentunenne di nazionalità albanese trovato in possesso di oltre 600 grammi di cocaina e 400 euro in contanti.

Lo stupefacente - informa l'arma - era destinato allo spaccio sul territorio.

L'uomo è stato individuato durante un servizio di controllo nella frazione di Villazzano. I finanziari hanno notato un'auto muoversi con fare sospetto e successivamente cambiare improvvisamente direzione. Nel corso degli accertamenti, il 31enne è risultato visibilmente agitato e i militari hanno quindi deciso di approfondire il controllo della persona e dell'automobile. La perquisizione sul veicolo, effettuato con il cane antidroga Aron, ha consentito di rinvenire due panetti confezionati sottovuoto di cocaina, occultati nel portabagagli, per un totale di oltre mezzo chilogrammo di stupefacente.

I successivi approfondimenti hanno permesso di accertare che l'uomo, dimorante nel vicentino, era da poco giunto a Trento proprio per effettuare la consegna dello stupefacente, il cui livello di purezza avrebbe permesso la realizzazione mediamente di circa 8.000 dosi, per un guadagno illecito di circa 100.000 euro.

L'uomo è stato trasferito nel carcere di Trento.



