'Camihawke' porta a Trento 'Il saggio di fine anno'

"Il saggio di fine anno" di Camihawke, il nome d'arte sui social dell'instagrammer e influencer Camilla Boniardi, arriva al teatro auditorium Santa Chiara di Trento martedì 2 aprile. Lo spettacolo - si legge in una nota - è ideato da Boniardi assieme a Show reel factory e prodotto e organizzato da Vivo concerti.

"Il saggio di fine anno è il momento in cui porti con orgoglio sul palco tutto quello che hai imparato, lezione dopo lezione, e Camilla è pronta, per la prima volta, a portare sul palco tutto questo. Se ve lo state chiedendo, sì, forse porterà anche il flauto", dice dello spettacolo "Camihawke".

Boniardi è stata co-conduttrice del programma "Girl Solving" su Rai Radio 2, tra le protagoniste di "Pink Different" su Fox Life e ha affiancato Carlo Cracco nel cooking show "Nella Mia Cucina" su Rai 2. È autrice del libro "Per tutto il resto dei miei sbagli" (Mondadori, 2021). Nel 2021, insieme ad Alice Venturi, ha lanciato "Tutte le Volte Che", podcast originale di Spotify Italia, prodotto insieme a Show reel agency.



