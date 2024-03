Intesa magistratura e servizi per tutela dei minori in Trentino

Un accordo quadro per avviare formalmente un confronto tra magistratura e servizi sanitari che si occupano di minori, al fine di approfondire le modalità di intervento e migliorare l'esercizio delle rispettive prerogative in relazione a provvedimenti che riguardano bambini e ragazzi.

L'iniziativa - presentata in conferenza stampa - è nata su proposta della prima sezione civile della Corte d'appello di Trento, ed ha visto la condivisione del Tribunale di Trento, del Tribunale Rovereto, del Tribunale per i minorenni di Trento, della Provincia di Trento e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss).

"Con l'accordo, le istituzioni interessate si impegnano, in condizioni di parità, ciascuna con il proprio il ruolo e nell'assoluto rispetto del ruolo delle altre, attraverso lo strumento dei tavoli operativi, a trovare le modalità più efficaci di collaborazione per far sì che ogni giudice che deve decidere della vita di un ragazzo abbia una comprensione approfondita oltre che della sua situazione giuridica, anche di quella psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva", ha spiegato la presidente della prima sezione civile della Corte d'appello di Trento, Anna Maria Creazzo.

L'intesa prevede due livelli di collaborazione, attraverso un tavolo istituzionale (con funzioni di indirizzo) e un tavolo operativo, composto da referenti individuati da magistratura, Provincia, Apss, servizi sociali di Comunità di valle e di Trento e Rovereto.

"Questo accordo rappresenta un grande valore per il nostro territorio, che dimostra la volontà di fare squadra a tutti i livelli a servizio delle problematiche che interessano i nostri minori", ha affermato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.



