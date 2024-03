Guidava senza aver mai preso la patente, fermato dai carabinieri

Guidava l'auto, di sua proprietà, senza aver mai conseguito la patente. L'uomo, residente a Cavalese, è stato scoperto perché fermato, durante un normale servizio di pattuglia, ad Anterivo dai carabinieri della stazione di Trodena.

L'automobilista, per di più, non aveva allacciato la cintura di sicurezza e, da un controllo, è emerso anche che la vettura era priva di assicurazione. I militari hanno quindi proceduto al fermo amministrativo affidando l'automobile ad un deposito.

L'uomo è stato segnalato al prefetto di Bolzano e rischia una sanzione da 5.000 a 30.000 euro per la guida senza aver conseguito la patente, una da 866 a 3.464 euro per la mancanza delal copertura assicurativa ed una da 80 a 323 euro per la guida senza cintura di sicurezza.



