Sci: Nicol Delago campionessa italiana di discesa

Due giorni dopo aver ottenuto uno splendido terzo posto nell'ultima tappa stagionale della Coppa del mondo a Saalbach-Hinterglemm, Nicol Delago ha conquistato la coppa di specialità ai Campionati Italiani in Val Sarentino.

Nicol Delago aveva segnato il miglior tempo negli allenamenti di mattina, dopodiché la 28enne di Selva di Val Gardena si è imposta anche nella gara di discesa libera che ha assegnato il titolo di campionessa italiana. L'atleta del Gs Fiamme Gialle ha percorso la pista Schöneben nell'area sciistica sarentinese in 1'05"69. Per Delago, che finora ha disputato 112 gare di Coppa del mondo salendo per cinque volte sul podio, si tratta del primo titolo di Campionessa italiana nella discesa libera, arrivato dopo due secondi (2019, 2023) e altrettanti terzi posti (2018, 2022). Nel super-G, invece, la sciatrice gardenese aveva già vinto due Tricolori (2018, 2022).

Al secondo posto si è classificata Laura Pirovano, pure lei sciatrice del Gs Fiamme Gialle. La 26enne di Spiazzo, in Trentino, ha subito 14 centesimi di secondo di ritardo dalla vincitrice. Sul terzo gradino del podio, invece, è salita Nadia Delago (Gs Fiamme Oro). La vincitrice del bronzo olimpico nella discesa libera di Pechino 2022 è stata 21 centesimi di secondo più lenta della sorella maggiore Nicol. Le gare dei Campionati Italiani Assoluti a Reinswald proseguiranno domani con il super-G femminile.



