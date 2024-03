Questore Bolzano firma 4 fogli di via e 3 decreti di espulsione

Il questore di Bolzano Paolo Sartori ha firmato 4 fogli di via obbligatori, 5 avvisi orali e 3 decreti di espulsione.

Sono stati controllati con particolare attenzione la zona della stazione e il centro storico, come anche i quartieri Casanova ed Oltrisarco.

Anche durante lo scorso fine settimana, inoltre, sono stati effettuati interventi di prevenzione e monitoraggio delle presenze presso i Centri Commerciali Twenty e Centrum, così come sono stati controllati alcuni edifici abbandonati in città. In questo contesto sono state altresì rilevate tracce evidenti dell'utilizzo di questi luoghi quali bivacchi di fortuna. Questo genere di controlli ha lo scopo di tenere monitorate queste aree, al fine di evitare che si consolidino situazioni di criticità per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.

Complessivamente - anche nel corso dei 6 posti di controllo effettuati lungo le arterie che conducono in città - sono stati controllati 7 esercizi pubblici, 87 autoveicoli e 219 persone, di cui 71 stranieri e 65 con precedenti penali e/o di polizia. 3 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore, 4 per furto aggravato e 4 per violazioni della legge che regola l'immigrazione.

"L'intensificazione dei controlli e dei presidi che oramai sistematicamente vengono predisposti nei fine settimana hanno lo scopo di evitare la recrudescenza di fenomeni di illegalità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica - ha evidenziato il questore Paolo Sartori al termine dell'operazione - garantendo, nel contempo, a concittadini e turisti di poter usufruire in tranquillità gli spazi pubblici. Questo obiettivo si può raggiungere anche grazie alla costante visibilità della presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio, rendendo nel contempo più concreta la percezione di sicurezza".



