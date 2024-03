Sci: Delago 3/a in discesa Saalbach, gara e coppa a Huetter

Ancora un gran podio per l'Italia con la gardenese Nicol Delago splendida terza in 1.45.57 a Saalbach nell'ultima discesa della stagione. Per lei, a 28 anni, e' il quinto podio in carriera.

Ha vinto l'austriaca Cornelia Huette r- 31 anni e sesta vittoria in carriera - che soprattutto contro ogni previsione ha strappato la coppa di disciplina alla svizzera Lara Gut-Behrami alla quale sarebbe bastato un decimo posto per vincerla ma e' invece arrivata soltanto 17/a.

Per l'Italia - in una gara con partenza ritardata per raffiche di vento ma con sole caldo e pista morbida trattata con sale che su lunghi tratti di scorrimento ha favorito le scivolatrici e le atlete con materiali piu' adatti a questa neve - in classifica ci sono poi Federica Brignone 9/a in 1.46.21, Laura Pirovano 12/a in 1.46.40 e Marta Bassino 18/a in 1.47.10.

Domani la coppa del mondo 2023-24 si chiude con la discesa uomini. In palio c'è la coppa di disciplina con lo svizzero Marco Odermatt in vantaggio con 552 punti contro i 510 del francese Cyprien Sarrazin, la rivelazione di questa stagione tra gli uomini jet. Il meteo annuncia per domani una possibile perturbazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA