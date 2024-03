Incidente nel cantiere della Loppio-Busa: coinvolti tre operai

Poco prima delle tre di questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro nel cantiere della galleria Passo San Giovanni-Maza. Sono stati coinvolti tre operai, due 48enni e un 38enne. Due di loro sono stati portati all'ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero sanitario. Il terzo, portato inizialmente all'ospedale di Rovereto, è stato poi trasferito al Santa Chiara, sempre in elicottero. Secondo le prime informazioni, due operai avrebbero riportato ferite di media gravità, mentre il terzo si trova in prognosi riservata.

Sul posto gli ispettori dell'Uopsal e i carabinieri di Riva del Garda, che stanno portando avanti i rilievi sul luogo dell'incidente, anche per stabilire da che altezza sono caduti i tre operai. Insieme a loro, il personale sanitario con l'elisoccorso e i vigili del fuoco di Riva del Garda e di Arco.





