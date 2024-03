Giustizia tributaria, solo il 5% dei procedimenti in tedesco

Nel 2023 solo il 5% dei procedimenti davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è stato presentato in tedesco. Il numero è stato presentato dal presidente Stefan Tappeiner in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario a Palazzo Mercantile. La bassa percentuale viene spiegata in parte con la difficoltà di trovare una corretta terminologia tedesca per il diritto tributario italiano.

Tappeiner ha inoltre evidenziato una forte carenza di personale, dei 12 giudici previsti dall'organico attualmente sono operativi solo 4. Il presidente ha perciò rivolto un appello a procedere in tempi rapidi al bando dei concorsi. Anche per quanto riguarda il personale amministrativo di 11 posti risultano coperti solo 4, dei quali due part-time.

Nel 2023 sono pervenuti 192 nuovi ricorsi (49 in meno rispetto all'anno precedente) e sono stati definiti 274 ricorsi.

Pertanto il numero dei procedimenti pendenti è sceso da 419 a 337. Le sentenze sono state 146, delle quali 57 favorevoli al contribuente.



