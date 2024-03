Presentata la nuova rete per l'Ia al Noi Techpark di Bolzano

Nasce l'European Digital Innovation Hub (Edih) al Noi Techpark di Bolzano, un nuovo punto di riferimento per le aziende che vogliono utilizzare l'intelligenza artificiale. La rete, presentata in conferenza stampa, si avvale di 13 partner della ricerca e dell'industria, che hanno riunito le competenze, mettendo a disposizione personale specializzato e offrendo servizi agevolati per le aziende. Nei prossimi due anni, il progetto Edih Noi avrà a disposizione un totale di 4,6 milioni di euro, mediante il sostegno del Pnrr.

"L'Unione europea ha lanciato i cosiddetti 'Digital Innovation Hub' perché ha riconosciuto l'importanza di avviare iniziative digitali per lavorare insieme e rimanere competitivi.

Per noi, Edih è un meraviglioso esempio di cooperazione in azione; un esempio di come la frammentazione possa essere superata attraverso una cooperazione strutturata", afferma la presidente del Noi, Helga Thaler Ausserhofer.

Partner della rete sono le associazioni di categoria locali hds.unione (Unione commercio turismo servizi Alto Adige), Hgv (Unione albergatori e pubblici esercenti), lvh.apa (Confartigianato imprese), Südtiroler Bauernbund (Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi), Confindustria Alto Adige e Rete economia, gli istituti di ricerca Eurac Research, Fraunhofer Italia e Centro di aperimentazione Laimburg, la Libera Università di Bolzano, la Camera di commercio di Bolzano, Idm e Noi.

"Edih di Bolzano si concentra sull'Intelligenza artificiale e sulle relative aree di applicazione, nonché sulle tecnologie basate sull'Ia, ovvero l'internet delle cose, hub di dati, tecnologie 3d, robotica collaborativa e così via. L'obiettivo è quello di facilitare l'accesso delle aziende a queste tecnologie e di sostenerle nella loro implementazione con la competenza dei partner, la formazione e i finanziamenti", precisa Patrick Ohnewein, Head of Tech Transfer Digital del Noi Techpark.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA