Alto Adige inadempiente sui Lea, Trentino sopra la media

L'analisi di Gimbe sugli adempimenti Lea, le prestazioni sanitarie che la Provincia autonoma deve garantire ai cittadini gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket, dimostra che nel decennio 2010-2019 la percentuale cumulativa totale di adempimento dell'Alto Adige è del 57,6% (media Italia 75,7%) ovvero il 42,4% delle risorse assegnate nel periodo 2010-2019 non ha prodotto servizi per i cittadini. In Trentino, nello stesso periodo, la percentuale cumulativa totale di adempimento è del 78,8% (media Italia 75,7%) ovvero il 21,2% delle risorse assegnate nel periodo 2010-2019 non ha prodotto servizi per i cittadini.

Nel 2020, sempre in Alto Adige, il punteggio totale degli adempimenti Lea è di 176,2 (punteggio max 300). Secondo l'analisi Gimbe la Provincia di Bolzano si posiziona 17/a tra le regioni e province autonome ed è risultata inadempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg) perché ha registrato un punteggio insufficiente nell'area della prevenzione (51,90 su 60) e distrettuale (57,43 su 60). Sempre nel 2020, il punteggio totale degli adempimenti Lea della Provincia di Trento è di 259,6 (punteggio max 300), che vale il terzo posto tra le regioni e province autonome. Il Trentino risulta quindi adempiente secondo il Nsg perché ha registrato un punteggio più che sufficiente nell'area prevenzione (88,42 su 60), area distrettuale (78,07 su 60) e ospedaliera (93,07 su 60).

Per quanto riguarda invece il 2021, il punteggio totale degli adempimenti in Alto Adige è di 200,8 (punteggio max 300), che vale la 15/a posizione. Provincia di Bolzano ancora inadempiente, quindi, con un punteggio insufficiente in prevenzione collettiva e sanità pubblica. Il Trentino, nel 2021, con un punteggio totale degli adempimenti di 268,4 (max 300), è al terzo posto, risultando adempiente.

In Alto Adige, per raggiungere il target 2026 di assistere almeno il 10% della popolazione over 65 in Assistenza domiciliare integrata, si dovranno aumentare i pazienti assistiti del 2.912%. In Trentino, per raggiungere il target 2026 di assistere almeno il 10% della popolazione over 65 in Adi, si dovranno aumentare i pazienti assistiti del 91%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA