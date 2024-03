Snowboard: il "Go-Shred Bingo 2024" in pista a Obereggen

Sabato 23 marzo lo snowpark internazionale di Obereggen, nel cuore delle Dolomiti (a 20 minuti da Bolzano) ospiterà il "Go-Shred Bingo 2024", dedicato agli snowboarder e freeskier che fanno di creatività, stile e competizione, il loro stile di vita. L'evento è organizzato dall'associazione "Carsharing Go-Shred" di Stoccarda: il Go-Shred è un sistema di condivisione di mezzi di trasporto per raggiungere le piste da sci, diminuendo il numero dei veicoli in circolazione, aiutando i giovani appassionati a praticare gli sport invernali a costi contenuti e così tutelando l'ambiente.

Col Go-Shred Bingo 2024 il formato classico della tombola si trasforma: un'apposita giuria chiameranno, al posto dei numeri della classica tombola, i nomi delle singole evoluzioni che dovranno essere eseguite dai partecipanti nello snowpark per arrivare al bingo, la vittoria della giornata.

Sabato 6 aprile ultimo evento della stagione invernale ad Obereggen nel cuore delle Dolomiti (a 20 minuti da Bolzano). Si tratterà di un "Beach Party a 2000 metri d'altezza", che proietterà la località altoatesina verso l'estate che aprirà i battenti l'8 giugno: l'imponente parete rocciosa del Latemar, gioiello delle Dolomiti-Patrimonio dell'umanità Unesco, si trasformerà nel Latemarium, un magico reticolo di sentieri tematici che permetteranno ai visitatori di ampliare le proprie conoscenze su fauna, flora, geologia e agricoltura di montagna in un ambiente incontaminato. Il "beach party a 2000 metri d'altezza" di sabato 6 aprile ad Obereggen, nato da un'idea del consulente marketing Antonino Minchillo, è organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola in collaborazione con gli amici della "Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura". "Siamo soddisfatti e compiaciuti per questa iniziativa con gli amici di Misano Adriatico" spiega Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione della società impianti Obereggen Latemar Ag.

Durante la giornata, nello snowpark, gli amici di Misano presenteranno le novità dell'estate 2024 della nota località dell'Adriatico.



