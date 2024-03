Presentato il Festival sport Trento 2024, 'Nati per vincere'

Presentata la settima edizione del Festival dello sport, che si terrà a Trento dal 10 al 13 ottobre. L'evento, organizzato da La Gazzetta dello sport e Trentino marketing, avrà come titolo "Nati per vincere".

Il titolo del festival, ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione il vicedirettore della Gazzetta dello sport, Gianni Valenti, "riassume la voglia di ogni atleta di capitalizzare lo sforzo per raggiungere i traguardi desiderati".

"Speriamo di festeggiare a Trento - ha quindi aggiunto Valenti - una grande stagione degli atleti olimpici. Avremo le ragazze e i ragazzi protagonisti delle Olimpiadi di Parigi e guarderemo a quelle invernali di Milano-Cortina 2026, senza dimenticare il calcio e lo sport internazionale ".

A quanto specificato dal presidente di Rcs, Urbano Cairo, intervenuto alla presentazione con un videomessaggio, le scorse edizioni del festival hanno coinvolto 1.600 campioni in oltre 700 eventi, con circa 43 milioni di visualizzazioni online.

"Accogliamo questo evento che per noi ha un grande significato, con momenti di connessione importante e di ispirazione. Per noi sarà cruciale coinvolgere i giovani e dare risalto al volontariato sportivo", ha affermato la vicepresidente della Provincia di Trento, Francesca Gerosa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA