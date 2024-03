Controlli a Bolzano, emessi tre decreti di espulsione

Nel corso del weekend la polizia di Stato di Bolzano ha portato avanti controlli su otto esercizi pubblici, 88 autoveicoli e su 301 persone, di cui 89 straniere e 128 con precedenti penali e/o di polizia. Al termine dei controlli, il questore ha adottato tre fogli di via obbligatori a carico di persone gravate da precedenti penali e/o di polizia, tre avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura (tra cui reati contro la persona, in materia di stupefacenti e contro il patrimonio), e tre decreti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a carico pregiudizi penali e/o di polizia. Queste ultime tre persone dovranno lasciare il territorio entro 7 giorni.

Per i controlli, che sono partiti nella serata di venerdì scorso e si sono conclusi questa mattina, sono stati mobilitati 35 donne ed uomini delle forze dell'ordine. A seguito di una segnalazione arrivata in forma anonima su Youpol, la app ufficiale della Polizia di Stato, le forze dell'ordine hanno sequestrato 41 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina ad una persona già conosciuta dalla polizia nella zona di via Giulini.





