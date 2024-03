Sci: Meillard vince gigante Saalbach , azzurri indietro

Dopo due secondi posti, lo svizzero Loic Meillard in 2.36.27 ha vinto alle Finali di Saalbach il decimo e ultimo gigante della stagione. Ha impedito cosi' al suo connazionale Marco Odermatt - al comando della prima manche ma scivolato incredibilmente fuori nella seconda - di vincere il decimo gigante consecutivo.

Secondo -e secondo podio in carriera - per l'andorrano Joan Verdu in 2.36.98 e terzo l'austriaco Thomas Tumler in 2.37.06.

Miglior azzurro - evitata la pioggia temuta dagli organizzatori ma con un fondo primaverile molto morbido, salato e scivoloso che richiede sciate leggere - e' stato il trentino Luca De Aliprandini ma solo 14/o in 2.37.98 . In classifica anche Giovanni Borsotti 18/o in 2.38.62 ed Alex Vinatzer 19/o in 2.38.92.

Domani gli uomini gareggeranno in slalom speciale con coppa gia' vinta dall'austriaco Manuel Feller . L'Italia manderà in pista Alex Vinatzer e Tommaso Sala.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA