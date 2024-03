Sci: gigante Saalbach, in testa Odermatt, De Aliprandini 12/o

Lo svizzero Marco Odermatt in 1.17.49 e' al comando anche dopo la prima manche dello slalom gigante alle Finali di Saalbach, decimo ed ultimo della stagione. Dietro Odermatt. - su una bella pista dal fondo salato, morbido e progressivamente piu' lento, sotto una leggera pioggia arrivata a gara iniziata - ci sono il suo connazionale Loic Meillard in 1.17.89 ed il norvegese Alexander Sten Olsen in 1.18.88.

Il migliore dei quattro azzurri ammessi a questo ultimo gigante e' Il trentino Luca De Aliprandini, a disagio su un fondo cosi' morbido e con il pettorale 9 su 23 partenti, che ha chiuso 12/o in 1.20.13. Piu' indietro Alex Vinatzer 15/o in 1.21.91 e Giovanni Borsotti 20/o in 1.21.97 mentre Filippo Della Vite e' finito fuori.



