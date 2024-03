Carabinieri accompagnano a valle due sciatori ubriachi

I carabinieri della stazione di Valdaora in servizio di vigilanza sulle piste da sci di Plan de Corones hanno sanzionato due cittadini sloveni che, completamente ubriachi, stavano tentando di scendere a valle con gli sci. La coppia di amici, un uomo di 46 anni e una donna di 35 anni, avevano festeggiato nei numerosi locali del comprensorio sciistico, esagerando, visto che sono dovuti ricorrere all'intervento della croce bianca per essere riportati in sicurezza a valle dal momento che non riuscivano neanche a stare in piedi. Ora, oltre alla sanzione di 102 euro a testa, dovranno pagare anche il costo del soccorso.



