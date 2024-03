Kompatscher da Piantedosi per parlare di sicurezza

Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, assieme alla senatrice Julia Unterberger e all'assessora provinciale alla sicurezza ed alla prevenzione della violenza, Ulli Mair, è stato ricevuto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Molteplici i temi dello scambio a quattro del Viminale: da un discorso più ampio sulla sicurezza, alle valutazioni circa l'eventuale istituzione di un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) sul territorio, legato strettamente alle esigenze locali; dal problema sollevato già da tempo dagli Schützen per il trasporto oltreconfine delle armi storiche, alla possibilità di una proroga (anche attingendo a fondi della Provincia) oltre i canonici tre mesi dei cosiddetti progetti Sai, utili per una più efficiente ed efficace politica di integrazione.

"Si trattava di capire come la Provincia autonoma di Bolzano possa supportare al meglio le Forze dell'ordine nell'ambito della pubblica sicurezza, tenendo conto del programma di coalizione", ha detto al termine dell'incontro Kompatscher. "Il ministro dell'Interno Piantedosi ci ha assicurato il suo pieno sostegno all'approccio del nuovo questore di Bolzano, Paolo Sartori. Conosce bene l'Alto Adige e ha mostrato comprensione per il nostro desiderio di aumentare le misure per la percezione della sicurezza da un lato e per la sicurezza concreta dall'altro", ha dichiarato Mair. "Ho chiesto al ministro dell'Interno che gli agenti della polizia locale siano equiparati, in alcuni ambiti, alle Forze dell'ordine nazionali e abbiano accesso alle loro banche dati", ha dichiarato invece la senatrice Unterberger. "Inoltre, ho chiesto al ministro Piantedosi che i permessi di soggiorno vengano rilasciati molto più rapidamente", ha aggiunto la parlamentare altoatesina.

Nel pomeriggio il presidente Kompatscher ha incontrato il direttore generale dell'Inps, Vincenzo Caridi. Al centro del colloquio la concessione della cassa integrazione invernale ai lavoratori altoatesini. "Ho chiesto un incontro all'alto dirigente dell'Inps per rappresentargli le preoccupazioni delle imprese della provincia di Bolzano in relazione ad un'interpretazione delle norme che regolano la concessione della cassa integrazione invernale a loro avviso troppo restrittiva, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale", ha spiegato il presidente Kompatscher.

L'incontro, nonostante la massima disponibilità al dialogo dimostrata dal direttore generale Caridi, è risultato interlocutorio, come informa la Provincia. Ne serviranno altri per entrare nel dettaglio della questione e cercare una soluzione al problema sollevato dagli imprenditori altoatesini, conclude la nota.



