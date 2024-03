Meloni a Bolzano firma l'Accordo di coesione: '100 milioni alla Provincia, focus sulla viabilità'

La premier Giorgia Meloni è giunta a Bolzano per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano. La presidente del Consiglio è stata accolta al Noi Techpark dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e dai tre vicepresidenti della Giunta provinciale Rosmarie Pamer, Marco Galateo e Daniel Alfreider. A salutare la premier erano presenti anche il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi e il Commissario del Governo Vito Cusumano.

Il Noi Techpark di Bolzano è "un luogo straordinario, una finestra europea aperta sull'innovazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bolzano, sottolineando l'importanza del parco tecnologico dove si svolge la cerimonia per la firma dell'accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Provincia autonoma.





'I territori non devono lasciarsi sfuggire neanche un euro'

"I territori, per il bene dei cittadini, non devono farsi sfuggire nemmeno un euro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bolzano, alla firma dell'accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Provincia autonoma. Con un sorriso, la premier ha poi risposto al presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher si è candidato, "ove ci fosse una riprogrammazione del Pnrr" a spendere le risorse non impegnate da altri enti locali. "Sia sui fondi di coesione sia sul Pnrr, se ci sono risorse e c'è qualcuno che le spende alla fine faremo in modo che vengano spese - ha spiegato Meloni -. Ma il nostro obiettivo, presidente, è tentare di far spendere a tutti le risorse che sono state assegnate, quindi spero di doverle dire di no, vorrebbe dire che il nostro meccanismo ha funzionato. Ma se così non fosse, chiaramente siamo pronti a intervenire".

"Nel 2023 il gettito per lo Stato italiano è stato maggiore per 26 miliardi di euro, e nello stesso anno c'è stato il più alto valore mai registrato in termini di lotta all'evasione fiscale, con un approccio che per me deve essere non vessatorio ma collaborativo fra Fisco e contribuente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bolzano, alla firma dell'accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Provincia autonoma.

"Con questo Accordo di coesione assegniamo al territorio oltre 82 milioni di euro, di cui 11 già assegnati nel 2021. Se a queste aggiungiamo quelle già rese disponibili da altre fonti di finanziamento, che sono 19 milioni di euro, raggiungiamo un volume di investimenti di 100 milioni di euro. Risorse importanti, particolarmente quando siamo sicuri che arriveranno tutte a terra e spese nei tempi previsti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bolzano, alla firma dell'accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Provincia autonoma. "Con la Provincia autonoma di Bolzano e il presidente Kompatscher - ha aggiunto - abbiamo condiviso l'obiettivo di concentrare le risorse su un'unica grande priorità, rafforzare le infrastrutture di viabilità in Alto Adige, e ci sono cinque grandi progetti che finanziamo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA