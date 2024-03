Frana blocca accesso alla val d'Ultimo, nessun ferito

L'accesso alla val d'Ultimo, in Alto Adige, è bloccato per una frana che questa mattina all'alba si è abbattuta sulla strada provinciale nei pressi di San Pancrazio. Nella zona di un cantiere stradale grosse quantità di terra, sassi e alberi hanno invaso il manto stradale.

Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Sono in corso i lavori di sgombero, ma la strada resta chiusa per motivi di sicurezza. Il traffico viene deviato per la alta val di Non e la strada provinciale 88 di Proves. Per i molti abitanti della valle che lavorano nel meranese si tratta di oltre 50 chilometri di strada in più in ogni direzione.



