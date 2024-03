Valanga su pista in val Senales, nessun sepolto

Le operazioni di ricerca dopo il distacco di una valanga in val Senales, in prossimità delle piste da sci, sono state concluse. Non vi sono persone sepolte, come è stato appurato dalle squadre di ricerca. Una cinquantina di soccorritori di Gdf, Cnsas e Bergrettungsdienst hanno sondato la zona illuminata a giorno con dei fari. La valanga, secondo alcuni testimoni, potrebbe essere stata causata da uno oppure più freerider durante un fuoripista, che però non sono rimasti coinvolti dal distacco. Sono in corso delle verifiche in merito.

Il pericolo valanghe sulla cresta di confine attualmente è marcato (grado 3 di 5).



