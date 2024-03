Direzione Svp convoca il congresso straordinario il 4 maggio

La direzione della Svp ha approvato la data del prossimo 4 maggio per il congresso del partito di raccolta sudtirolese che dovrà eleggere il nuovo segretario politico dopo l'annuncio di Philipp Achammer di non ricandidarsi più alla guida della stella alpina.

È stata anche condivisa la proposta che la leadership del partito, che sarà eletta a maggio, resti in carica fino al 2027.

L'esecutivo del partito si riunirà il prossimo 25 marzo e prenderà le relative decisioni sotto forma di regolamento elettorale.

La direzione Svp ha anche preso atto delle indicazioni dei gruppi locali, dei distretti e degli organi provinciali che si sono tutti espressi a favore della conferma dell'eurodeputato Herbert Dorfmann, quale candidato di punta alle prossime elezioni europee.

Durante la riunione, si è discusso anche dell'imminente elezione della giunta regionale per la quale Arno Kompatscher e Franz Locher erano stati indicati già a febbraio. "Poiché da parte trentina è ormai chiaro che Maurizio Fugatti non entrerà nella giunta regionale per la prima metà legislatura - si legge in una nota - nulla osta alla formazione o all'elezione della giunta regionale".

Infine, dopo Meinhard Durnwalder, già eletto qualche settimana fa dal consiglio provinciale rappresentante di lingua tedesca della commissione dei Sei, la direzione Svp ha indicato Dieter Steger quale secondo rappresentante di lingua tedesca.

Anche lui dovrà essere eletto dal consiglio provinciale.



