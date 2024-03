Auto danneggiate a Trento, 22enne condannato a un anno

I carabinieri di Trento hanno arrestato un cittadino tunisino di 22 anni, con vari precedenti, ritenuto responsabile dei danneggiamenti alle auto in sosta in via delle Orfane, nel capoluogo trentino, lo scorso sabato 9 marzo. Il giovane - informa l'arma - è condannato mediante giudizio per direttissima a un anno di carcere.

Il 22enne è stato identificato in seguito all'incrocio di immagini dei sistemi di videosorveglianza e delle informazioni disponibili, assieme all'attività svolta nei quartieri ritenuti più soggetti a degrado attraverso l'impegno di una specifica task force.

Lo scorso 13 febbraio, il giovane aveva lanciato alcuni oggetti contro una pattuglia della Sezione radiomobile ed era stato immobilizzato dai militari con il taser. La scorsa domenica è invece stato sorpreso nel tentativo di rubare un veicolo in un concessionario.



