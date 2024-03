Sci: slalom Aare, in testa Shiffrin e azzurre indietro

Aare (Svezia) 10 Marz - Al rientro dopo l'infortunio del 26 gennaio nella discesa di Cortina, la campionessa Usa Mikaela Shiffrin in 49.94 si e' subito portata al comando dello slalom speciale di Aare, il penultimo della stagione. Mikaela ha nel mirino la sua vittoria n. 96, la 59/a in slalom speciale e la sua ottava coppa in questa disciplina .

Alle sue spalle - in una gara sotto il sole ed in buone condizioni di pista - ci sono con distacchi minimi la svizzera Michelle Gisin in 49.96 ed il giovane talento croato Zrinka Ljutic in 50.05.

Indietro le azzurre e per L'Italia la migliore e' la trentina Martina Peterlini 23/a in 51.99. Alle sue spalle, 25/a in 52.13, c'è' Federica Brignone che ha deciso di gareggiare anche in questo slalom speciale. Federica ha avuto una partenza fulminante con 10 centesimi di vantaggio su Shiffrin ma poi ha rallentato. In classifica anche Lara Della Mea 27/a in 52.57.

Piu' indietro ancora Marta Rossetti in 52.53, Vera Tschurtschenthaler in 52.84 e Lucrezia Lorenzi in 53.29, tutte fuori tempo massimo per la qualifica alla manche decisiva delle ore 13.30.



