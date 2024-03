Arrestato per spaccio un 34enne di Bolzano

Teneva in casa 1,5 chilogrammi di hashish e oltre un chilo di marijuana pronti per lo spaccio, oltre a un migliaio di euro che si era procurato tramite quell'attività illecita. Nella giornata di ieri gli investigatori della sezione narcotici della squadra mobile di Bolzano hanno perquisito l'abitazione di un 34enne italiano residente nel quartiere "Don Bosco-Europa".

L'uomo, che aveva a carico un precedente per furto, è stato associato presso la casa circondariale, come disposto dal pubblico ministero di turno. Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti un avviso orale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA