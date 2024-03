Pnrr: firmato il contratto per il progetto sanitario ad Egna

Con la firma del contratto per la realizzazione del progetto sanitario ad Egna la Ripartizione Edilizia e servizio tecnico dell'Assessorato per le Opere Pubbliche e la Valorizzazione del Patrimonio ha confermato l'impegno delle istituzioni locali nell'implementare le strategie di riqualificazione del sistema sanitario territoriale.

Il Pnrr, approvato dalla Commissione Europea e da attuare entro l'anno 2026, ridefinisce il rapporto tra ospedali e territorio, ponendo particolare enfasi su interventi strutturali mirati. Tra questi, rientrano i progetti di Case e Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali, come previsti nella Componente 1 della Missione 6 Salute. La nuova struttura sanitaria ad Egna è parte integrante del programma provinciale, che si allinea al nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale.

Il programma prevede la costruzione di una serie di edifici distribuiti nei diversi comprensori sanitari della Provincia di Bolzano. Secondo quanto deliberato dal Consiglio Provinciale nell'ottobre 2023, l'edificio di Egna - destinato a ospitare una Casa e Ospedale di Comunità, nonché una Centrale Operativa Territoriale - avrà una cubatura di 9.000 metri cubi e un costo complessivo di 16.855.685 €, di cui 4.277.740 € finanziati con fondi provenienti dal Pnrr. La nuova struttura verrà costruita sul terreno adiacente all'attuale distretto sociosanitario, di proprietà condivisa tra la Provincia di Bolzano e il Comune di Egna, il quale ha prima dovuto risolvere tute le incombenze procedurali del caso.

"Ora che il contratto è stato firmato, si può finalmente iniziare l'iter, affinché i lavori comincino il prima possibile" - così l'assessore Christian Bianchi. Il progetto mira a migliorare l'accessibilità ai servizi sanitari nel territorio, potenziando la rete di assistenza e contribuendo alla creazione di un sistema sanitario più efficiente.



