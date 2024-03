Le imprese a conduzione femminile continuano a crescere

Negli ultimi anni è stato registrato un progressivo aumento delle imprese a conduzione femminile in Alto Adige. Nel 2023 il numero è cresciuto dell'1,2 percento, che corrisponde a 137 imprese in più. La Camera di commercio di Bolzano propone una serie di iniziative volte a rafforzare il ruolo e la posizione della donna nell'economia.

Alla fine del 2023 le imprese a conduzione femminile iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano erano 11.251, ossia il 18,3 percento del totale delle aziende altoatesine. La maggior parte di esse opera nel settore dei servizi (26,4 percento), nel settore alberghiero e della ristorazione (26,0 percento) e nell'agricoltura (24,9 percento).

Sebbene il numero di imprese a conduzione femminile in Alto Adige sia in costante aumento da diversi anni, nei processi decisionali le donne sono ancora sottorappresentate. Nei consigli di amministrazione delle società di capitali, alla fine del 2023 solo un membro su cinque era donna. In tutto l'Alto Adige, quindi, gli amministratori erano 27.754, mentre le amministratrici erano solo 7.153.

"Promuovere l'imprenditorialità femminile significa non solo sfruttare appieno il potenziale dell'economia, ma anche rafforzare e far progredire la società nel suo complesso", afferma Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano.



