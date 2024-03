Rapì il figlio a Brunico e si schiantò in auto, scarcerato

Il gip di Bolzano ha convalidato la misura cautelare per il cittadino marocchino di 33 anni, residente in Germania, che la mattina del 13 febbraio, a Brunico, rapì il figlio di 2 anni durante un incontro con l'assistente sociale, schiantandosi poco dopo in auto.

Nell'incidente erano rimasti feriti anche il complice, 28 anni, e il piccolo che era poi stato operato alle gambe. Il gip ha accolto l'istanza di modifica della misura presentata dall'avvocato difensore nominato d'ufficio, Andrea Gnecchi, e disposto il divieto di avvicinamento al bambino e alla madre sia per il padre che per il complice. Il legale ha anche presentato istanza di patteggiamento per i suoi assistiti.



