Camere commercio Trento e Bolzano, priorità opere Milano-Cortina

"Un buon collegamento e la raggiungibilità degli insediamenti produttivi e delle località turistiche del Trentino e dell'Alto Adige sono presupposti fondamentali per lo sviluppo dell'economia e per favorire la prosperità del territorio. Uno degli aspetti prioritari è il potenziamento socialmente sostenibile delle infrastrutture per i Giochi olimpici del 2026, che dovranno essere fruibili anche a lungo termine". Così, riprova una nota, i presidenti della Camera di Commercio di Trento e di Bolzano, Giovanni Bort e Michl Ebner, nell'ambito dell'incontro "Il sistema camerale per un sistema infrastrutturale competitivo e sicuro nella regione del Trentino Alto Adige", tenutosi presso la Camera di Commercio di Bolzano.

L'evento, che ha visto la partecipazione di Antonello Fontanili e Fabrizio Meroni, rispettivamente direttore e Project manager di Uniontrasporti, è stato convocato per presentare l'aggiornamento del Libro bianco delle opere esistenti e di quelle necessarie nelle regioni d'Italia promosso da Unioncamere.

A quanto riferito dall'assessore provinciale alla mobilità dell'Alto Adige, Daniel Alfreider, "entro il 2035 saranno investiti più di 2 miliardi di euro" nel potenziamento delle ferrovie, nella manutenzione e nel miglioramento dell'infrastruttura stradale con l'obiettivo di "rendere la mobilità sostenibile e di rafforzare il trasporto su rotaia".

A detta dell'assessore provinciale a commercio e servizi, artigianato e industria, Marco Galateo, "l'Alto Adige dispone di un'economia responsabile ed etica, caratterizzata soprattutto da imprese a conduzione familiare che hanno trasformato la provincia di Bolzano da una terra povera a una delle più prospere d'Italia" e "la raggiungibilità del territorio contribuisce in modo decisivo a tale sviluppo".



