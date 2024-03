A Plan in Passiria oltre 50 centimetri di neve in una notte

Rush finale di questo inverno avaro di precipitazioni in Alto Adige. A Plan, in val Passiria, attualmente si registrano 116 centimetri di neve, si tratta del valore più alto registrato negli ultimi mesi. Solo nella scorsa notte sono caduti 52 centimetri, scrive il meteorologo provinciale Dieter Peterlini sui social media.

Il record spetta comunque a malga Rombo, sempre in val Passiria, con 60 centimetri. Al Brennero sono invece caduti 25 centimetri, per il momento non si registrano grossi problemi alla viabilità. Sul versante austriaco è stato attivato un cosiddetto dosaggio per i tir diretti al valico per evitare il caos di settimana scorsa.



