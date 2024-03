Dopo Kompatscher anche Steger pronto a guidare la Svp

Dopo l'annuncio del governatore altoatesino Arno Komptascher di essere disposto a guidare anche la Svp, ora anche il senatore Dieter Steger ha sciolto le riserve. "Se il partito ha bisogno di me, potrà contare su di me", lo cita il Dolomiten. Per la Volkspartei, da tempo scossa da conflitti interni, la doppia candidatura non facilita le cose.

Un mese fa l'attuale segretario Svp Philipp Achammer aveva annunciato un congresso straordinario in primavera (con ogni probabilità a maggio), al quale non si ripresenterà per consentire una ripartenza. Per un mese non si sono trovati candidati, mentre nelle ultime ore si sono fatti avanti ben due.

Come scrive la Tageszeitung, Steger aveva sciolto le riserve già venerdì, ovvero prima dell'annuncio di Kompatscher. Il governatore sarebbe invece solo disposto a ricoprire anche il difficile ruolo di segretario potendo contare sul sostegno dell'intero partito. I leader locali della Svp vogliono evitare comunque un duello al congresso, che di certo non aiuterebbe a ricompattare il partito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA