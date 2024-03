AC Trento premia i suoi sportivi 2023

L'Automobile Club di Trento ha premiato i suoi sportivi 2023, che hanno ricevuto i riconoscimenti ottenuti nella passata stagione. La serata dedicata alle premiazioni si è svolta nella serata di venerdì 1° marzo, per la prima volta presso la sede del Gruppo Ceccato Automobili. A fare gli onori di casa è stato il presidente dell'AC Trento Fiorenzo Dalmeri. Presenti la vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa, il capo di gabinetto del Commissario del Governo Vincenzo Russo, l'ex senatore Sergio Divina, l'assessore allo Sport del Comune di Trento Salvatore Panetta, il comandante della Polizia locale Trento-Monte Bondone Alberto Adami e il delegato ACI Sport per il Trentino Marco Avi.

"Oggi abbiamo premiato i nostri atleti piloti che durante il 2023 si sono distinti nelle loro attività agonistiche e quindi riconosciamo loro l'impegno, la passione, l'attenzione allo sport automobilistico che nel nostro territorio ha delle buone radici ed è molto sentito", ha dichiarato il presidente dell'Ac Trento. "E non dimentichiamo nemmeno come il 2023 sia stato un anno di grandi novità sportive per il nostro territorio: abbiamo infatti organizzato il primo Trentino Rally, su territori completamente inediti, ed è stata ripresa la tradizione della Levico-Vetriolo-Panarotta, a vent'anni esatti dalla sua ultima edizione".

Tra i premiati i protagonisti del Campionato Italiano Velocità Montagna come Adolfo Bottura e Remo Decarli e Diego Degasperi, oltre a Filippo Golin, vincitore di Gruppo E2SS ed E2SC Moto, Angelo Giovannini, autore della vittoria nella Coppa di Classe A/S 1400, e Gino Pedrotti (Gruppo TM-SS nel TIVM Nord). In ambito internazionale, c'è il nome di Christian Merli, campione europeo (Hill Climb nella Categoria 2).

Tanti i riconoscimenti per il settore rally, tra questi Roberto Daprà, l'equipaggio formato da Riccardo Rigo e Daiana Darderi, Daniel Taufer e la navigatrice Francesca Nerobutto. Presenti i premiati per la categoria riservata alle Auto Storiche, come Valter Canzian e Mauro Iacolutti, Stefano Nadalini e Michele Landolfi. Tra i vincitori dello Slalom, Roberto Zadra.

Premi consegnati anche al miglior Under 25 del Trofeo Suzuki, Sebastian Dallapiccola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA