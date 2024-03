Trasportava illegalmente 4 siriani, un arresto in Alto Adige

Controlli della polizia in provincia di Bolzano, dove sono stati svolti diversi posti di controllo presso la barriera autostradale di Vipiteno e la stazione di Brennero in ingresso sul territorio nazionale, nonché nel capoluogo, nei luoghi quotidianamente frequentati da extracomunitari irregolari ovvero la stazione ferroviaria e gli argini dei fiumi Isarco e Talvera. Nell'ambito dei controlli nella fascia di frontiera implementati per l'occasione, è stato arrestato un cittadino russo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina poiché trasportava illegalmente quattro cittadini siriani, privi di documenti, in ingresso sul territorio nazionale. I predetti controlli rafforzati hanno, inoltre, consentito di rintracciare ed arrestare anche due cittadini extracomunitari destinatari di provvedimenti restrittivi.

Nella tarda serata di mercoledì 29 febbraio - inoltre - una pattuglia della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bressanone, durante un servizio di controllo del territorio, notava due soggetti che si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi del parcheggio "Station Center". Gli stessi, con cappuccio calzato, alla vista della Volante cercavano palesemente di allontanarsi, cambiando strada. Pertanto gli operatori si avvicinavano e li bloccavano, notando subito che i due - un 26enne ed un 32enne, entrambi cittadini marocchini irregolari - indossavano diversi strati di indumenti con le etichette ancora attaccate.

Non essendo stati in grado di provare l'acquisto, i due sono stati perquisiti ed identificati.

La perquisizione eseguita consentiva di rinvenire quattro paia di pantaloni e due felpe, che, come testimoniato dalle etichette, erano precedentemente stati rubati presso un esercizio presente all'interno dello "Station Center". Gli indumenti venivano sequestrati e i due soggetti, entrambi marocchini, denunciati alla Procura della Repubblica per ricettazione.

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti a loro carico, parallelamente all'evolversi dell'iter giudiziario ha emesso nei confronti di costoro un Decreto di espulsione dal Territorio Nazionale.



