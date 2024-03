Anziana cade in casa a Bolzano, soccorsa dalla polizia

Alle sei del mattino la centrale operativa della questura di Bolzano ha ricevuto una richiesta di intervento in via Maso della Pieve da parte dei vigili del fuoco, già presenti sul posto ed allertati a loro volta da vicini di casa di una signora anziana. I vicini hanno sentito dei lamenti provenire dall'appartamento della donna e hanno chiamato aiuto.

Gli agenti della squadra "volanti" ed il personale sanitario del 118, assieme ai vigili del fuoco, sono entrati in casa e hanno trovato la signora riversa a terra in stato confusionale e con ormai un solo filo di voce. La donna ha raccontato di essere caduta senza però essere in grado di indicare quanto tempo prima fosse accaduto. In considerazione della gravità della situazione, sottolinea la Questura in una nota, i sanitari, dopo averle prestato le prime cure, l'hanno trasportata in ospedale.

È stato inoltre avvisato il figlio della donna.

"Una anziana signora, vittima di un incidente domestico notturno, è stata salvata da polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118 grazie alla sensibilità ed alla prontezza con cui i vicini di casa hanno richiesto l'intervento della forza pubblica - evidenzia il questore in una nota - L'incidente avrebbe potuto aver ben più tragiche conseguenze senza questo tempestivo intervento congiunto. La polizia di stato tra le sue funzioni prioritarie effettua un delicato ed importante lavoro di aiuto e soccorso pubblico alle persone, soprattutto quelle più deboli e vulnerabili: un'attività silenziosa e costante al servizio della collettività", conclude la nota.



