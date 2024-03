Armani nuovo dirigente Federazione vigili del fuoco Trentino

Avvicendamento ai vertici della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Mauro Donati, che per quasi 15 anni è stato dirigente della Federazione, va in pensione. Al suo posto arriva Davide Armani, ingegnere classe 1984, con alle spalle una lunga esperienza nel mondo del volontariato pompieristico: attualmente è caposquadra e istruttore nel corpo di Tione.

La Federazione - ricorda una nota - è un punto di riferimento per 236 corpi dei vigili del fuoco volontari, distribuiti capillarmente in tutta la provincia di Trento. Sono circa 5.800 i vigili del fuoco in servizio attivo, ai quali si aggiungono circa 1.300 allievi.



