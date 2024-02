Ospedale di Bolzano per Newsweek ancora tra i migliori

Come nell'anno precedente, il nosocomio bolzanino ha conquistato ancora una volta un posto tra i primi 20 migliori ospedali italiani. Infatti, nella nuova classifica del noto magazine statunitense "Newsweek", l'ospedale del capoluogo altoatesino si è piazzato al 17/o posto su un totale di 140 strutture ospedaliere in Italia. Rispetto agli scorsi 12 mesi, Bolzano ha migliorato di due posizioni il suo ranking.

Newsweek stila la classifica dei "Migliori ospedali del mondo" in collaborazione con Statista, una società che si occupa di analisi dati su scala globale. Quest'anno, sono stati presi in considerazione i parametri di 2.400 ospedali in 30 stati: dalla Malesia al Cile, dagli Stati Uniti fino all'area scandinava e alla maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale; così come 10 nazioni asiatiche, l'Australia e altri Paesi del nord e Sudamerica. Attraverso questa raccolta di dati, non solo si ottiene una classifica generale dei migliori ospedali del mondo, ma anche una particolareggiata per ciascuno stato.

"L'Ospedale di Bolzano è ancora una volta in cima a questa classifica. La considero una conferma del buon lavoro che le collaboratrici e i collaboratori svolgono ogni giorno con grande impegno, anche in condizioni talvolta difficili, nel curare i pazienti. Un grande ringraziamento va quindi a tutti coloro che fanno sì che la qualità dell'assistenza sanitaria nel territorio possa essere annoverata tra i nostri punti di forza. Questo vale per tutti gli ospedali e le strutture sanitarie della Provincia", dichiara Hubert Messner, Assessore provinciale alla Sanità. Josef Widmann, Direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, sottolinea l'importanza del lavoro in rete: "Stiamo profondendo grandi sforzi per migliorare la rete ospedaliera e, in tal senso, quello di Bolzano rappresenta un punto nevralgico. I passi in avanti del lavoro in rete sono probabilmente uno dei motivi per cui il nosocomio bolzanino è riuscito negli ultimi anni a migliorare la sua posizione nella classifica di Newsweek".



