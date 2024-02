AlpsGo presenta il servizio di e-car sharing per l'Alto Adige

E' stato presentato oggi il nuovo sistema di e-car sharing altoatesino di AlpsGo, la joint venture tra Alperia e Carsharing. Nel centro di Bolzano, in via Latemar, è stata inaugurata la nuova stazione di e-car sharing con la possibilità della registrazione online per i nuovi clienti. Con l'occasione è stata presentata anche la nuova app per smartphone. Da oggi i nuovi veicoli elettrici sono disponibili per il noleggio a Bressanone, Bolzano, Lana, Merano e Malles.

Nei prossimi mesi la flotta verrà ulteriormente ampliata e verranno aperte altre stazioni in collaborazione con altri comuni e partner, in modo da poter trovare i veicoli elettrici in tutta la provincia.

Il nuovo sistema digitale è semplice e intuitivo: registrazione, prenotazione, ritiro, guida dell'auto desiderata e restituzione. L'utente può vedere online quale auto è disponibile presso quale stazione di noleggio e per quanto tempo, il rispettivo stato di ricarica, quanto costerà il viaggio previsto e quindi prenotare direttamente.

La presidente di AlpsGo Daniela Trintinaglia ha sottolineato che "le auto non solo possono essere guidate da tutti i privati, ma sono disponibili anche per le aziende, i comuni e l'Amministrazione provinciale." Per l'assessore provinciale Daniel Alfreider, il nuovo progetto è un'importante componente per la protezione del clima a livello locale, che integra in modo ideale il trasporto pubblico. "Spero che questo porti, nel lungo periodo, a un aumento del trasporto intermodale. Nel prossimo futuro è previsto che i veicoli del car sharing possano essere prenotati anche tramite l'app di altoadigemobilità. Il piano di mobilità provinciale prevede che, entro il 2030, il 20% dei turisti in Alto Adige viaggerà in treno. Per raggiungere questo obiettivo è necessario compiere una serie di passi. Uno di questiè l'e-car sharing".

L'accordo di cooperazione con Deutsche Bahn (DB) renderà ancora più facile, in futuro, l'utilizzo di altre società di car sharing della rete Flinkster. L'app di AlpsGo può essere utilizzata, infatti, per accedere ai servizi di car sharing della DB e di altri 28 fornitori terzi in Germania e viceversa in Alto Adige.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA